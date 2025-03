Serie A, Juventus-Atalanta ecco le scelte: Cuadrado titolare, Vlahovic ancora in panchina

Quasi tutto pronto all’Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Atalanta, gara valida per la 28esima di Serie A. La squadra di Thiago Motta vuole riportare serenità e cercare qualche altro risultato positivo dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, anche per mantenere la zona Champions. Mentre la Dea, vuole accorciare di nuovo sul Napoli vittorioso oggi contro la Fiorentina.

Queste le scelte dei due allenatori:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Weah, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Yildiz, McKennie, Gonzalez, Kolo Muani. all. Thiago Motta

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi, Hien, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, Cuadrado, Retegui, Lookman. all. Gasperini