Serie A, Juventus-Atalanta 0-4: la banda di Gasperini distrugge i bianconeri e torna a -3 dalla vetta

L’Atalanta di Gasperini stravince all‘Allianz Stadium contro la Juventus per 0-4. Decidono le reti di Retegui su rigore, De Roon, Zappacosta e infine il solito Lookman. La Dea parte in modo aggressivo contro una Juve che, crea poco e nulla nella prima frazione e passa in svantaggio. A poco dalla fine del primo tempo, l’Atalanta spreca due occasioni per il raddoppio.

Raddoppio che arriva al minuto 46′ della ripresa con De Roon. La squadra di Thiago Motta è in totale balia dell’avversario, errori banali dei bianconeri a centrocampo che portano alle successive reti dei nerazzurri.

A venti minuti dalla fine della gara, in tanti hanno lasciato lo stadio come segno di protesta. Il clima a Torino, non è uno dei migliori, tanti fischi e cori contro i calciatori in qualsiasi situazione. Grazie a questa clamorosa vittoria, l’Atalanta sale a quota 58 punti, a -2 dal Napoli e a -3 dall’Inter.

La Juventus resta a quota 52 punti.