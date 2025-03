L’Inter recupera pezzi importanti: ok Sommer, Chalanoglu si è allenato col gruppo

Come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l’Inter ha recuperato due pedine importanti per la sfida di Champions con il Feyenoord. Sommer è tornato ad allenarsi con il gruppo con un tutore alla mano e anche il terzo portiere Di Gennaro è tornato a disposizione. Entrambi dovrebbero partire per Rotterdam così come Calhanoglu, allenatosi regolarmente con il resto della squadra dopo essere uscito anzitempo con il Napoli per una botta.