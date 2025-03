Grande impatto di Eljif Elmas con la maglia del Torino in queste prime tre partite in Serie A. Il macedone ha segnato 2 gol e fornito prestazione convincenti, che hanno già convinto il club granata a riscattarlo. Come riporta Tuttosport, il problema potrebbe essere la cifra del riscatto: 17 i milioni da versare nelle casse del Lipsia. Valutazione importante, ma il tecnico Vanoli spinge per riconfermarlo e si cercherà di abbassare le pretese economiche dei tedeschi.