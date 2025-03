Serie A, Roma-Como 2-1: i giallorossi la ribaltano con Dovbyk

La Roma all’Olimpico passa contro il Como per 2-1. A passare in vantaggio però, sono gli ospiti grazie alla rete di Da Cunha al minuto 43′. Grande primo tempo disputato dalla squadra di Fabregas, che trova lo 0-1 meritatamente.

La squadra di Ranieri nella ripresa entra in modo totalmente diverso e trova il goal del pareggio con Saelemaekers al minuto 62′, grazie ad una finta illude un difensore e batte Butez. Dopo soli due minuti, il Como resta in 10 per l’espulsione di Kempf per un fallo su Dybala.

I giallorossi trovano la rete del 2-1 grazie ad Artem Dovbyk su assist di Rensch, che dalla sinistra la mette in mezzo e l’ucraino deve solo appoggiare la palla in porta.

Grazie a questa vittoria (la quarta consecutiva), la Roma sale a quota 43 punti, il Como resta a quota 28.