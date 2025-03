Serie A, Milan-Lazio 1-2: i rossoneri in dieci uomini la riprendono, poi Pedro la decide al 97′

Succede di tutto a San Siro, Milan-Lazio finisce 1-2 in un clima di proteste da parte dei tifosi milanisti, chiaramente non soddisfatti della stagione della squadra rossonera. A sbloccare il match è la Lazio con Zaccagni al minuto 28′, azione sviluppata sulla fascia destra con Marusic che calcia e Maignan respinge, arriva il 10 biancoceleste e fa 0-1.

Conceicao al minuto 37′ toglie Musah e inserisce Joao Felix per scelta tecnica, rossoneri che non riescono più di tanto a creare delle occasioni pericolose nel primo tempo. Nella ripresa, al minuto 67′ viene espulso Pavlovic per un fallo su Isaksen e il Milan resta in dieci uomini.

Viene annullata la rete del raddoppio di Dia al minuto 82′ per fuorigioco e dopo due minuti, arriva il momentaneo pareggio dei rossoneri con Chukwueze di testa con deviazione della traversa.

Al minuto 90′ più recupero, Isaksen viene toccato da Maignan in aria di rigore, Manganiello viene richiamato al VAR e dà rigore ai biancocelesti. Si presenta Pedro dal dischetto che spiazza il portiere francese e fa 1-2 Lazio.

Grazie a questa vittoria, i biancocelesti salgono a quota 50 punti e al quarto posto (in attesa della Juventus), il Milan resta a quota 41 al nono posto.