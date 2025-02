Infortunio Darmian – Confermata distrazione muscolare: salta il Napoli e non solo

Nuovo problema muscolare in casa Inter, che dopo aver perso Sommer la scorsa settimana, si trova oggi a fare i conti con l’infortunio di Matteo Darmian. Il difensore era uscito anzitempo nella partita con la Lazio in Coppa Italia e questa mattina ha svolto gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Il bollettino dell’Inter: “Matteo Darmian si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. Darmian salterà diverse partite e potrebbe rientrare direttamente dopo la sosta.