Serie A, Empoli-Atalanta 0-5: la dea vola e va a -3 dall’Inter

L‘Atalanta di Gasperini dopo la disfatta in Champions League contro il Brugge, batte l‘Empoli al Castellani per 0-5 e torna a vincere. La dea passa in vantaggio grazie all’autogol di Gyasi, dopo pochi minuti arriva il raddoppio del solito Retegui.

Al minuto 43′ arriva il tris dell’uomo discusso in settimana, Ademola Lookman, il nigeriano poi al minuto 55′, realizza la doppietta personale. A calare la cinquina è Zappacosta al minuto 74′.

L’Atalanta grazie a questa vittoria, sale a quota 54 punti a -2 dal Napoli e a -3 dall’Inter capolista.