Thuram riposa in vista del Napoli? Le possibili scelte di Inzaghi

Marcus Thuram non è ancora al meglio dopo la botta alla caviglia rimediata contro la Fiorentina. Nonostante sia entrato nella partita successiva contro la Juventus, il francese è ancora dolorante e in fase di recupero. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi starebbe pensando di non rischiarlo nel prossimo impegno dei nerazzurri con il Genoa e preservarlo per la sfida Scudetto con il Napoli della prossima settimana. Al momento, continua il giornale, in vantaggio per sostituirlo ci sarebbe l’argentino Correa e non Taremi che dovrebbe sedere inizialmente in panchina insieme a Thuram.