Parma – Esonerato Pecchia: annunciato il sostituto

Nonostante il rinnovo fino al 2027 firmato lo scorso 25 ottobre, il Parma ha esonerato l’allenatore Fabio Pecchia. Annunciato oggi il sostituto: si tratta di Cristian Chivu, ex calciatore dell’Inter.

Questa la nota del club: “Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro”.