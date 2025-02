Capienza settore ospiti Como aumenta dalla partita con il Napoli: i dettagli

Il Como è sicuramente una squadra che farà parlare di sé nei prossimi anni. I ricchi proprietari Hartono hanno condotto una campagna acquisti di gennaio stellare e hanno promesso grandi cose ai tifosi nell’imminente futuro. In attesa dell’approvazione del progetto per il nuovo stadio, c’è una novità per le prossime partite in casa della squadra Lombarda a partire dal match con il Napoli: un ampliamento del settore ospiti da 700 a 875 posti. Lo ha annunciato il sindaco della città Alessandro Rapinese sui social: “Mentre il gruppo di lavoro comunale ha già iniziato l’analisi del progetto per il nuovo stadio, pochi minuti fa allo stadio Sinigaglia ho firmato il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza che ha sancito il parere favorevole ad un nuovo aumento di capienza dello stadio più bello del mondo. Ad oggi i posti autorizzati sono 10759. Un passo alla volta raggiungeremo la capienza minima per poter disputare un campionato di serie A senza deroghe