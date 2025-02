Serie A, Parma-Roma 0-1: un super Soulè regala i tre punti a Ranieri

Alla Roma di Ranieri basta un solo goal per passare al Tardini nella 25esima di Serie A. Partita difficile per i giallorossi con la squadra di Pecchia, che ha saputo prendere bene le misure e ha concesso poco agli ospiti.

I padroni di casa però al minuto 32′ restano in dieci per un fallo da ultimo uomo da parte di Leali, inizialmente era stato concesso il penalty per la Roma, grazie però al VAR, è stato assegnato il calcio di punizione. Proprio da questa punizione arriva il super goal di Matias Soulè, che con il sinistro mette il pallone quasi sotto l’incrocio dei pali.

Nella ripresa il Parma nonostante l’uomo in meno, prova a portarsi in avanti, ma senza creare dei gran pericoli alla difesa giallorossa.

Grazie a questa vittoria, la Roma sale a quota 37 punti, il Parma resta terzultimo a quota 24.