Serie A, Juventus-Inter: le formazioni ufficiali, non c’è Thuram, Kolo Muani dal 1′

Alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Inter all’Allianz Stadium, gara valida per la 25esima di Serie A. I nerazzurri dovranno cercare di approfittare del terzo pareggio consecutivo del Napoli contro la Lazio, per prendersi la vetta della classifica.

La squadra di Thiago Motta invece, deve cercare di vincere per riprendersi il quarto posto attualmente occupato proprio dalla Lazio.

Queste le scelte ufficiali per il Derby D’Italia:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Savona, Thuram, Koopmeiners, Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez, Kolo Muani. all. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi, Lautaro Martinez. all. Inzaghi