Un grande ritorno in Serie A per il Monza che vuole provare a mobilitare una classifica sempre più statica e che sembra dirottare sempre di più i brianzoli verso la Serie B. Per la squadra della famiglia Berlusconi l’amministratore delegato Adriano Galliani ha portato avanti la trattativa per Keita Balde, grande ex di Lazio ed Inter che nel suo periodo migliore con i biancocelesti era uno dei più forti in Serie A. Per l’attaccante senegalese contratto fino al termine della stagione