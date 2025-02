Con la vittoria di ieri sulla Fiorentina, l’Inter si è portata a -1 dal Napoli, ma potrebbe aver perso un calciatore importante per le prossime partite. Marcus Thuram è uscito alla mezz’ora di gioco per una contusione alla caviglia sinistra. In attesa degli esami del caso resta in dubbio la sua presenza domenica sera nel big match con la Juventus.