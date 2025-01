Notizia clamorosa riportata da Fabrizio Romano sui social. Secondo l’esperto di mercato sono in corso dei colloqui tra il Galatasary e il Milan per Alvaro Morata. Le parti sono molto vicine all’accordo che potrebbe arrivare nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. L’attaccante, arrivato in rossonero quest’estate, potrebbe già dire addio alla Serie A dopo soli 6 mesi.