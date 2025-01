Serie A, Lecce-Inter 0-4: apre Frattesi e chiude Taremi, i nerazzurri rispondono al Napoli

Al Via Del Mare il Lecce di Giampaolo non riesce a tenere testa all’Inter di Inzaghi che vince per 0-4. I nerazzurri la sbloccano subito con Davide Frattesi su assist di Marcus Thuram, che dopo una manciata di secondi, realizza un altro assist sempre per Frattesi che appoggia il pallone in porta. Arriva però il VAR che annulla la rete per fuorigioco.

Poco prima della fine dei primi 45‘, arriva il raddoppio di Lautaro Martinez, che dal limite dell’area calcia sul primo palo fortissimo e trova una gran rete. I salentini nella ripresa provano ad accendersi, e nel momento forse più positivo, arriva il tris calato da Dumfries.

A mettere il KO definitivo a questa gara, ci pensa Taremi che realizza il suo primo goal in Serie A su calcio di rigore.

Grazie a questa vittoria, l’Inter sale a quota 50 punti a -3 dal Napoli, il Lecce resta a quota 20.