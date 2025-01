Serie A, Lazio-Fiorentina 1-2: la viola torna a vincere in una partita pazza

Succede di tutto negli ultimi minuti interminabili di Lazio-Fiorentina, alla fine a spuntarla, è la squadra di Palladino. La viola va a segno all’undicesimo minuto con un tiro a volo di Adli su cross di Gosens, ingenuità della difesa laziale, a distanza di sei minuti arriva anche il raddoppio firmato da Beltràn.

Dalla destra parte Dodò che mette in mezzo e di testa l’argentino raddoppia. Poca Lazio nei primi 45′, un po’ in difficoltà e sicuramente ne ha risentito della doppia batosta in pochi minuti.

Nella ripresa però, la squadra di Baroni prende più consapevolezza e prova a riaprirla, con una Fiorentina che piano piano inizia a subire.

Il goal dell’1-2 lo trova Marusic di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, non la trattiene De Gea. Arrivati al 90′, l’arbitro concede sei minuti di recupero in cui la Lazio attacca ed è anche sfortunata, perchè nell’ultima azione della partita, Pedro calcia con il destro e colpisce il palo con il pallone che termina a lato.

La squadra di Palladino torna a vincere dopo sei partite in campionato e dopo nove anni all’Olimpico, sale a quota 36 punti. La Lazio resta a quota 39.