Serie A, Inter-Empoli le scelte ufficiali: Inzaghi sceglie ancora Zielinski dal primo minuto

A San Siro l’Inter affronta l’Empoli di D’Aversa, i nerazzurri dopo il 2-2 con il Bologna, vogliono vincere per diminuire la distanza dal Napoli primo in classifica. La squadra toscana, dal canto proprio, cercherà di fare la partita e strappare qualche punto importante per restare lontana dalla zona retrocessione.

Queste le scelte dei due allenatori:

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Taremi. all. Inzaghi

Empoli (4-4-1-1): Vasquez, De Sciglio, Ismajili, Viti, Pezzella, Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace, Fazzini, Colombo. all. D’Aversa