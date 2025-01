Serie A, le scelte di Atalanta-Juventus: c’è Yildiz dal 1′, Gasperini con i titolarissimi

Tra poco al Gewiss Stadium scenderanno in campo Atalanta e Juventus, gara valida per il recupero della 19esima giornata di Serie A. I bianconeri reduci dal pareggio nel Derby della Mole, vorranno sicuramente fare meglio per tornare a vincere e risalire in classifica, la squadra di Gasperini proverà a sfruttare anche il fattore casa per riagguantare l’Inter e tornare in corsa.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Lookman. all. Gasperini

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Nico Gonzalez. all. Thiago Motta