Serie A, Bologna-Roma 2-2: Dovbyk regala un punto a Ranieri al 97′

Succede di tutto al Dall’Ara tra Bologna e Roma nella ripresa del secondo tempo. Nella prima frazione poche occasioni da una parte e dall’altra, mentre nella ripresa i giallorossi trovano il vantaggio grazie al goal dell’ex Saelemaekers, con un sinistro che sorprende Skorupski. Bastano solo tre minuti al Bologna per trovare il pareggio con Dallinga, ottimo contropiede della formazione di Italiano e l’attaccante ex Tolosa batte Svilar.

Dopo qualche minuto arriva un calcio di rigore a favore del Bologna per un fallo di mano di Manu Konè, dal dischetto si presente Lewis Ferguson che spiazza Svilar e porta sul 2-1 i rossoblu.

La squadra di Italiano ha altre occasioni per chiudere definitivamente la gara ma non le sfrutta, e così, al minuto 94′ complice un fallo di mano di Lucumi in area di rigore, viene fischiato il penalty per la squadra di Ranieri. Si presenta Artem Dovbyk, che spiazza Skorupski e porta sul 2-2 la Roma.

Grazie a questo pareggio, la squadra di Ranieri sale a quota 24 in classifica, il Bologna sale a quota 29.