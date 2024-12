Serie A, Milan-Roma 1-1: Dybala risponde a Reijnders, Ranieri strappa un punto a San Siro

A San Siro tra Milan e Roma finisce 1-1, a segno Reijnders per i rossoneri e Paulo Dybala per i giallorossi. La squadra di Fonseca, interpreta molto bene la gara nella prima mezz’ora, passa in vantaggio costruendo una grande azione dalla catena di destra.

La squadra di Ranieri reagisce e trova un pareggio con un destro a volo fantastico di Paulo Dybala, su un assist delicato di Dovbyk col tacco. I rossoneri hanno protestato con l’arbitro per un contatto in area di rigore ai danni di Reijnders, c’erano tutti gli estremi per il fallo, ma l’arbitro ha deciso di non fischiare. Dopodichè, Fonseca, è stato espulso.

I rossoneri grazie a questo pareggio salgono a quota 27 punti, la Roma sale a quota 20.