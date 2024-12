Serie A, Monza-Juventus: le scelte ufficiali, Motta non cambia

Tra poco alle 20:45 scenderanno in campo Monza e Juventus all’UP Power Stadium, gara valida per la diciassettesima di Serie A. La formazione brianzola, dovrà cercare di ottenere un risultato positivo che manca da un po’ di tempo, e Nesta dovrà fare il possibile per riacquistare la totale fiducia della società.

Stesso discorso per la Juventus, nelle ultime 4 partite, sono arrivati 4 pareggi. Queste le scelte ufficiali:

Monza (4-4-2): Turati, Pedro Pereira, D’Ambrosio, Pablo Mari, Carboni, Birindelli, Bianco, Bondo, Kiriakopoulos, Caprari, Dany Mota. all. Nesta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Conceicao, Yildiz, Nico Gonzalez, Vlahovic. all. Thiago Motta