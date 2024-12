Serie A, Monza-Juventus 1-2: torna a vincere la Juve, ora Nesta rischia

La Juventus dopo 4 pareggi consecutivi in campionato, batte il Monza per 1-2 e torna a vincere. Passa in vantaggio grazie alla rete di Weston McKennie, viene poi ripresa dalla rete fantastica a volo di Birindelli poco dopo. Sempre nel primo tempo al minuto 39′, arriva il gol del soprasso con Nico Gonzalez, tornato titolare dopo l’infortunio.

Una gara non troppo in discussione, ci sono state poche occasioni da una parte e dall’altra. La Juventus grazie a questa vittoria, sale a quota 31 a pari punti con la Fiorentina, che giocherà domani. Il Monza invece, resta ultimo a quota 10.