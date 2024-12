Serie A, Milan-Genoa 0-0: rossoneri non pericolosi, il Genoa porta a casa un punto importante

A San Siro finisce 0-0 tra Milan e Genoa, partita di poche emozioni da una parte e dall’altra. I rossoneri hanno creato delle occasioni, ma sono stati poco pericolosi dalle parti di Leali. Il Genoa di Vieira invece, è stato molto compatto ed ha cercato di giocare sulle ripartenze concesse dai padroni di casa.

In un clima di protesta da parte dei tifosi del Milan, che si aspettavano di vedere una reazione anche in virtù dei 125 anni del club, i rossoneri non cambiano di tanto la loro classifica, salgono a quota 23 punti ed a -8 dalla zona Champions. Il Genoa, sale a quota 16, a pari punti con la Roma.