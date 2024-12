Brutte notizie in casa Milan dopo la vittoria in Champions per 2-1 contro la Stella Rossa. Come riportano i rossoneri Loftus Cheek ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro. Tra 7-10 giorni il centrocampista verrà rivalutato per capire meglio i tempi di recupero. Per Morata riscontrato un trauma elongativo in regione adduttoria senza lesioni ai muscoli adduttori.