Fiorentina-Inter potrebbe recuperarsi a febbraio.

Ne ha parlato Tuttomercatoweb, secondo cui febbraio sarebbe il mese più fattibile per recuperare i 73 minuti che mancano alla fine del match del Franchi: ipotesi 5 o 26 febbraio sul banco, o in ultimo anche 12 febbraio. Si valuta e si prospettano altre riunioni in Lega per stabilire una data definitiva.