Serie A, Lecce-Juventus: le formazioni ufficiali

A Via Del Mare, tra poco si affronteranno Lecce e Juventus, gara valida per la quattordicesima di Serie A. La squadra di Giampaolo arriva dalla vittoria in casa del Venezia, i bianconeri, dallo 0-0 di San Siro con il Milan.

Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Rafia, Dorgu, Krstovic, Tete Morente. all. Giampaolo

Juventus (4-2-3-1): Perin, Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koppmeiners, Yildiz, Weah. all. Thiago Motta