La Lazio di Baroni continua a vincere, battuto anche il Bologna di Italiano 3-0 all’Olimpico. I rossoblù sono rimasti in dieci per gran parte della gara, per l’espulsione netta di Tommaso Pobega. Decidono le reti di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru.

I biancocelesti grazie a questa vittoria salgono a 29 punti, a pari punti con Inter, Fiorentina e Atalanta. Il Bologna, resta fermo all’ottavo posto a quota 18.