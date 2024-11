Corriere dello Sport – Crisi Hummels: i motivi dietro i problemi del difensore

Claudio Ranieri ha speso bellissime parole in conferenza per Mats Hummels, ma nonostante ciò la crisi del giocatore non vede ancora una fine. Il Corriere dello Sport rivela che dietro il suo scarso minutaggio ci sono una serie di ragioni non solo calcistiche. Il divorzio con la moglie Cathy è stata una brutta batosta per il tedesco sempre al centro dei riflettori di stampa, social e tifosi. La sua vita privata è ricaduta sul suo stato fisico ed emotivo e il campo ne ha risentito. In più la squadra è in un periodo negativo dall’inizio della stagione e questo non lo ha aiutato nel pieno inserimento. In due mesi ha avuto due attacchi influenzali, quest’ultimo non gli consentirà di essere in campo con il Napoli, almeno dal 1′ minuto. I tifosi lo aspettano e sperano di rivederlo presto in campo a dare battaglia.