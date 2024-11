Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Juric. Al momento in pole è balzato il ct della Turchia Vincenzo Montella. L’ex calciatore della Roma potrebbe liberarsi dalla Nazionale pagando sei mesi di stipendio. Montella ha già allenato il club giallorosso nel 2011 alla sua prima esperienza da tecnico in Serie A e ora tornerebbe con un bagaglio di esperienza certamente maggiore.