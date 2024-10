La Lazio di Baroni non sbaglia più un colpo, batte il Como di Fabregas per 1-5, offrendo un’altra grandissima prestazione. Per la squadra biancoceleste vanno a segno: Castellanos x2, Pedro, Patric e Tchaouna, da contare anche l’ennesimo assist di Nuno Mendes.

La Lazio sale al 5 posto a quota 19 punti scavalcando la Juventus di Thiago Motta, e va a pari punti con Atalanta e Fiorentina. Resta a -6 dal Napoli.