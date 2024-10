Periodo negativo per il Lecce non solo per i risultati: in 6 dovrebbero saltare il Napoli

Il Lecce non sta di certo vivendo un buon momento, dopo lo 0-6 contro la Fiorentina ora dovrà vedersela contro la capolista Napoli al Maradona. Sono anche tanti gli infortuni che hanno caratterizzato fin qui il cammino dei giallorossi e dal report si evincono sei probabili assenza per la partita di sabato: “Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente Bonifazi, lavoro personalizzato per Berisha, Burnete, Guilbert, Hasa e Marchwiński. Domani pomeriggio la rifinitura al Via del Mare prima della partenza alla volta di Napoli“. In caso di sconfitta e prestazione negativo potrebbe anche arrivare l’esonero del tecnico Luca Gotti.