Infortunati Inter – le ultime su Acerbi: ci sarà con il Napoli?

Dopo Chalanoglu, l’Inter ha perso anche Acerbi in seguito ad un infortunio rimediato domenica scorsa contro la Roma. Il difensore ha svolto questa mattina gli esami e con una nota i neroazzurri hanno aggiornato sulle sue condizioni: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”. Non sembra a rischio la sfida Scudetto con il Napoli in programma l’11 novembre.