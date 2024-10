Serie A, Roma-Inter: le formazioni ufficiali

Tra poco la Roma di Juric affronterà l’Inter campione d’Italia all’Olimpico. I nerazzurri sono “obbligati” a vincere per rispondere alle vittorie di Milan, Juventus e Napoli, i giallorossi invece, devono vincere per far tornare un clima quantomeno sereno.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, N’Dicka, Angelino, Celik, Kone, Cristante, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Dovbyk. all. Juric

Inter (3-5-2): Sommer, Acerbi, Pavard, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, L.Martinez, Thuram. all. Inzaghi