Serie A, Fiorentina-Milan: le scelte ufficiali

Alle 20:45 scenderanno in campo al Franchi Fiorentina e Milan, gara che chiuderà la settima giornata di Serie A prima della sosta. La squadra di Palladino è ancora alla ricerca della versione migliore, mentre la squadra di Fonseca, vuole continuare la striscia di risultati postivi ottenuti in campionato e “vendicare” la sconfitta in Champions contro il Leverkusen. Queste le scelte ufficiali:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Bove, Cataldi, Colpani, Adli, Gudmundsson, Kean all. Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royale, Tomori, Gabbia, Hernandez, Reijnders, Fofana, Pulisic, Morata, Leao, Abraham all. Fonseca