Serie A, Fiorentina-Milan 2-1: sorride Palladino, rossoneri a -5 dal Napoli

La Fiorentina di Palladino vince 2-1 sul Milan di Fonseca, in una partita clamorosa. Sono stati fischiati tre calci di rigore, due per i rossoneri e uno per i viola, tutti e tre sono stati sbagliati; errore di Theo Hernandez e Abraham per il Milan (parate di De Gea), errore di Kean (parata di Maignan) per la Fiorentina. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol fantastico dell’ex Adli, i rossoneri trovano il pareggio con il solito Pulisic.

Torna avanti la viola con Gudmundsson su assist di Kean e fa esplodere il Franchi, i rossoneri vanno vicini al pareggio più volte ma non sfruttano le occasioni create. La squadra di Palladino sale a quota 10 punti, mentre il Milan, resta a quota 11, a -5 dal Napoli.