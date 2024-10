Libero – Juric a rischio? A Roma tira una brutta aria. Le ultime

Negli ultimi giorni girano voci intorno alla panchina di Ivan Juric. A Roma le cose non vanno bene da tempo. Daniele De Rossi è stato esonerato e la tifoseria non ha mai digerito questa misura da parte del club. Il neotecnico ha iniziato da poco e non sta facendo male, eppure sembrerebbe a rischio esonero. Il quotidiano Libero analizza la situazione. Ecco cosa si legge:

“Tira una brutta aria a Roma. Daniele De Rossi non se n’è mai andato, per i tifosi come per la squadra. Almeno questa è l’impressione che si ha dall’esterno, con i calciatori poco convinti di quello che stanno facendo e ancora molto legati all’ex allenatore. Senza nulla togliere a Ivan Juric, che sta cercando di fare al meglio il suo lavoro, è piuttosto evidente che questa non sia ancora la sua squadra e potrebbe anche non diventarla. Due vittorie contro Udinese e Venezia (questa molto stentata), poi è arrivata la deprimente trasferta svedese, con l’imbarazzante ko contro l’Elfsborg, squadra che probabilmente farebbe fatica nella nostra serie B. Juric ha provato a far finta di nulla, a giustificare quanto accaduto, ma il segnale è stato chiaro: questa squadra è spenta e paga errori in fase di costruzione, ma almeno si era stretta attorno a De Rossi ed era determinata a risalire la china. Venendo meno l’ex bandiera giallorossa, è come se i problemi della Roma si fossero accentuati. Juric sarà anche bravo ma non sembra avere in mano la situazione, al punto che già gira voce che potrebbe essere esonerato“.