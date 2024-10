Serie A, Udinese-Lecce 1-0: basta la magia di Zemura per accorciare sul Napoli

Nel match del sabato pomeriggio, l’Udinese vince di misura contro il Lecce. Alla Dacia Arena il risultato resta bloccato fino al 75′, quando una magia di Zemura sblocca la gara.

Nel primo tempo è la squadra di Gotti a fare la partita. Da segnalare le occasioni di Krstovic e Dorgu. Alla mezz’ora, i padroni di casa riescono ad uscire e rendersi pericolosi. Prima Kabasele colpisce la traversa di testa, poi Zemura che a porta vuota mette la palla troppo alta. Nel finale del primo tempo, la squadra di Runjaic colpisce ancora la traversa con il tiro dalla distanza di Zarraga.

Nel secondo tempo è tutta un’altra Udinese, ma per il gol bisogna aspettare ancora un po’. E’ il calcio di punizione trasformato da Zemura al 75′ a portare in vantaggio i padroni di casa. Una magia, niente da fare per Falcone. Un gol che basta all’Udinese per portarsi a -3 dal Napoli e +1 dalla Juve (in campo domani contro il Cagliari).