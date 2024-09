Serie A, Atalanta-Como 2-3: prima vittoria storica per il Como di Fabregas

Il Como di Fabregas conquista la prima storica vittoria in Serie A, e lo fa contro l’Atalanta di Gasperini in trasferta. La Dea passa in vantaggio grazie ad un grandissimo gol di Zappacosta al minuto 18′, la risposta degli ospiti però, arriva al minuto 46′ con un altro gol straordinario da parte di Strefezza.

Dopo pochi minuti il Como passa in vantaggio con autogol di Kolosinac al minuto 54′, e completa la rimonta al minuto 56′ con l’1-3 di Fadera. La squadra di Gasperini accorcia le distanza al 96′ con il rigore trasformato da Lookman. I nerazzurri restano a quota 6 punti a +1, proprio dal Como fermo a 5.