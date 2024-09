La “nuova” Roma di Ivan Juric vince 3-0 e convince contro l’Udinese all’Olimpico. I giallorossi in un clima di contestazione per l’esonero di De Rossi, trovano la loro prima vittoria in questo campionato; ci pensano Dovbyk, Dybala su rigore e infine Tommaso Baldanzi.

La Roma sale a quota 6 punti insieme a Fiorentina, Verona e Bologna: mentre l’Udinese è a quota 10 punti, a pari punti con il Napoli.