Come riporta il Corriere dello Sport, Thiago Motta perde un tassello importante per la sua Juve dopo un infortunio in Nazionale. Si tratta del nuovo arrivato Francisco Conceicao che durante l’allenamento di ieri ha accusato un fastidio e ha dovuto interrompere il suo allenamento. Problema muscolare per l’ex Porto, si attendono gli esami al JMedical per carpirne la gravità. A rischio la sfida contro gli azzurri del 21 settembre