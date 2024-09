La notizia era nell’aria, La Juventus perde Francisco Conceicao per un infortunio rimediato in Nazionale. Il calciatore si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici presso il Jmedical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni. Come riporta Sky, lo stop dovrebbe essere di 20-30 giorni, salterà quindi le partite contro Empoli e Napoli, oltre al PSV in Champions.