Il terzo big match della terza giornata è finito 0-0, tra Juventus e Roma. Le due squadre giocano una partita attenta, bloccata, senza creare troppe difficoltà ne da una parte e ne dall’altra. Nella Juventus nella ripresa, fanno il loro esordio Koopmeiners e Conceicao rispettivamente ai posti di Mbangula e Cabal. Nella Roma invece, debutta Manu Konè.

Un punto a testa per Motta e De Rossi. La Juventus sale a quota 7 in classifica, mentre la Roma è a quota 2 in tre partite.