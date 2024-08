Di Marzio – Niente Napoli per Amrabat, il suo futuro è in Turchia

Sofyan Amrabat lascia la Fiorentina. Il marocchino era stato offerto al Napoli come contropartita per Folorunsho. Nelle ultime ore, però, il centrocampista italiano ha preferito la destinazione Lazio. Così, Amrabat non andrà al Napoli. “Sofyan Amrabat è partito verso la Turchia – fa sapere Di Marzio sui social – per sostenere le visite mediche con il Fenerbahce. Il tutto, in attesa che la Fiorentina e il club turco definiscano i dettagli. Intanto, è arrivata la prima foto del giocatore con la maglia del Fenerbahçe”.