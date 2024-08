Tuttosport – Chiesa, si fa avanti la Roma: la stategia per ottenere uno sconto

Federico Chiesa è uno dei pregiati esclusi dal progetto di Thiago Motta. L’ex Bologna non vuole iniziare la sua avventura bianconera con uno dei migliori attaccanti italiani. La notizia ha fatto gola a molti club di Serie A e scatenato la fantasia e i desideri di tanti tifosi, fra cui quelli del Napoli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, pare che anche la Roma si sia fatta avanti per acquistare Chiesa. L’ex Fiorentina ha un valore di 15 milioni e i Friedkin starebbero pensando di abbassare il prezzo con l’inserimento di El Shaarawy. Un regalo incredibile per De Rossi e per tutti i tifosi giallorossi.