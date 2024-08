TMW – Ko di Scamacca, così difficilmente verrà ceduto Koopmeiners! Fiorentina, arriva il nuovo bomber: che colpo!

Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle ultime sul mercato della Serie A nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com. In particolare, il giornalista si è soffermato sulle operazioni di Atalanta, Juve e Fiorentina. Grande colpo per i viola: Commisso si è praticamente regalato Gudmundsson. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Si diceva di Chiesa: difficile che si arrivi allo scontro frontale, alla fine conviene a tutti trovare una soluzione. La sensazione è che i bianconeri si accontenteranno della cifra per uscire ‘in pari’ (circa 15 milioni) e che il giocatore sceglierà una destinazione dove poter riemergere. Il ko di Scamacca (che iella) ha dato il là a diversi effetti collaterali, difficilmente libereranno Koopmeiners anche di fronte a offerte importanti. A quel punto Giuntoli potrebbe girare parte del grano messo da parte per l’olandese alla Fiorentina per arrivare a Nico Gonzalez, ormai fuori dal progetto viola. Gudmundsson e la Fiorentina si sono stretti la mano, bel colpo. Il Genoa spera in qualche soldino in più ma alla fine accetterà l’offerta da 25-26 milioni tutto compreso. Qualcuno dice ‘ma non poteva prenderlo l’Inter?’. No, per diversi motivi: il primo è che l’Inter non ha 25-30 milioni da spendere, il 2° è che non ha spazio là davanti. Semmai la questione è un’altra: Inzaghi gradirebbe un attaccante con caratteristiche simili a quelle che poteva avere Sanchez (o, appunto, Gudmundsson). Arriverà quel tipo di giocatore, anche solo un giovanotto disposto a fare la quinta punta? Difficile. Detto questo l’Inter ha una rosa incompleta? Non scherziamo, suvvia”.