Adesso è ufficiale: Pepe Reina torna in Serie A. Il Como ha annunciato l’acquisto del portiere, che sarà il vice Pau Lopez per questa stagione. Contratto annuale per Reina alla quarta esperienza nel campionato italiano dopo Napoli, Milan e Lazio. Queste le parole del tecnico del Como Cesc Fabregas: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Pepe nel club. Si tratta un portiere con grandissima esperienza internazionale e una mentalità molto competitiva”.