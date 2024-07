Inter, ufficiale l’acquisto di Taremi: le prime parole in nerazzurro

Nella mattinata di oggi l’Inter ha ufficializzato un nuovo acquisto a parametro zero. Si tratta di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992. Con i nerazzurri ha firmato un contratto che lo legherà fino al 30 giugno 2027. Il primo iraniano della storia dell’Inter in quattro stagioni al Porto ha segnato 91 gol, vinto un campionato, due supercoppe, tre coppe del Portogallo e una coppa di lega portoghese. Nella stagione 2020/2021 fa il suo esordio in Champions, dovei un suo gol in rovesciata contro il Chelsea viene premiato dalla UEFA come rete più bella della competizione. Taremi è stato intervistato in esclusiva su Inter Tv. Ecco l’intervista:

Benvenuto all’Inter Mehdi! Che emozioni provi oggi ad aver firmato il tuo contratto con l’Inter?

“Sono molto contento di essere qui oggi, per me è un sogno che si avvera. Mi sento bene e sono molto felice, devo dire che questo è il momento più bello della mia vita”.

Sei il primo giocatore iraniano della storia dell’Inter, quanto ti rende orgoglioso?

“Sì ne ero consapevole e sono molto orgoglioso. Ho fatto il possibile per trovarmi qui oggi e alla fine ci sono riuscito”.

Stai per affrontare un nuovo Campionato, la Serie A: che cosa pensi e quali sono gli aspetti che ti hanno colpito di più?

“La Serie A è uno dei Campionati più prestigiosi al mondo, cercherò di fare il mio meglio così come ho sempre fatto fino ad oggi. Voglio dare il meglio di me qui all’Inter”.

Da attaccante come ti definiresti come giocatore?

“Da attaccante devo fare gol e servire assist. Devo vincere le partite che è la cosa più importante per la squadra”.

Quale pensi possa essere il tuo contributo alla squadra Campione d’Italia?

“Sono all’Inter, un grande Club. Si tratta di vincere più partite possibile, dobbiamo concentrarci su questo obiettivo e dare il massimo per raggiungerlo. Vincere è un qualcosa che si ottiene grazie all’aiuto di tutti: lo staff, i giocatori e tutto il Club, passo dopo passo fino alla meta finale”.