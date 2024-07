UFFICIALE – Inter, Inzaghi ha rinnovato il contratto

Se Milan e Napoli hanno cambiato la propria guida sulla panchina, l’Inter rinnova il contratto di Simone Inzaghi. Squadra che vince non si cambia e, dopo una finale di Champions, la Coppa Italia e lo scudetto, non c’era definizione migliore per l’ex Lazio. “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2026“, si legge sul sito ufficiale dei nerazzurri dove è anche possibile leggere un focus sui primi tre anni milanesi di Inzaghi.

Di seguito il post di annuncio sul profilo Instagram dell’Inter.